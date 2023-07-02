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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موسيقى ومسرح عرائس.. "مهندسين الإسكندرية" ينظم كرنفالاً طوال أيام العيد (صور)

كرنفال العيد بنادي
كرنفال العيد بنادي المهندسين في الإسكندرية

نظّم نادي المهندسين بالإسكندرية احتفالات وكرنفال العيد خلال أيام الأضحى، وسط مشاركة وتفاعل عدد كبير من المهندسين وأسرهم وشكل عدد من الفقرات المجانية للأعضاء تحت رعاية د.هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين ورئيس نقابة الفرعية بالإسكندرية.

بدأت الاحتفالات مع بداية أيام عيد الأضحى، فيما تضمن ثاني أيام العيد تنظيم حفل ضم مسرح العرائس وتفاعل عدد كبير من الأطفال، ثم حفل عازف الكمان ياسر السعدي وحفل موسيقى بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، وحفل النجم هدهد.

بينما تضمن ثالث أيام عيد الأضحى الحفل مسرح العرائس، البند نوبي للنجم محمد فاروق، عازف الناي فتحي كولة، شاعر الجامعة أحمد الرفاعي، فريق شباب مصر، الموسيقار مارفن ميلاد، النجم محمود حسن، النجمة رابعة نجمة ذا فويس

وتضمن الحفل رابع أيام عيد الاضحى المبارك،  فقرات منها: مسرح العرائس، ومشاركة عازف الكمان ياسر السعدي، فريق ايجيبسانا، النجم امير منصور.

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية إقبالاً كبيرًا من الأعضاء وأسرهم منذ بداية صلاة عيد الأضحى التي أقيمت بالنادي بمشاركة واسعة من المهندسين وأسرهم للمرة الثانية على التوالي وسط أجواء بهجة وسرور و تلاها فعاليات كرنڤال العيد الذي ينظم وسط مشاركة كبيرة من المهندسين و أعضاء النادي و أسرهم.

شارك د.هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية فى أداء صلاة عيد الاضحى وقدم التهنئة للمهندسين وأسرهم متمنياً لهم قضاء أوقات مميزة مع أسرهم داخل نادي المهندسين بالإسكندرية وقضاء إجازة ممتعة.

كما توجه بالشكر لمجلس إدارة النادي لدعمهم لتلك الفعاليات وكذلك جميع المشاركين في الإعداد و التنظيم من النادي ولجنة العلاقات العامة و الإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، ويأتي ذلك فى إطار حرص مجلسي النقابة والنادي على تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة و مشاركة المهندسين في المناسبات المختلفة.

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نادي المهندسين بالاسكندرية احتفالات كرنفال العيد عيد الأضحى المبارك

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