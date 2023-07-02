إقبال كبير على فيلم البعبع بمسرح 23 يوليو فى المحلة

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى توافد العديد من أهالي محافظة الغربية لمشاهدة فيلم "البعبع" من بطولة الفنان أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري، وذلك ضمن فعاليات مشروع "سينما الشعب"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

وبحسب برنامج العروض الخاصة بمسرح 23 يوليو بالمحلة، تقام الحفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، و12 ظهرًا، و 2، 4، 6، 8، 10، مساءً، و12 من منتصف الليل، وذلك بسعر تذكرة موحد 40 جنيهًا، خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك لكل الحفلات.

ومشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وشهد المشروع إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات، كما حقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوع العيد.

تدور أحداث الفيلم حول "سلطان" وهو مجرم خطير يتم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم قطع من الآثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئًا منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فى السياق، كرم د.طارق رحمي، محافظ الغربية، ٦٣ أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل، بحضور اللواء محمد شوبير، مساعد مدير الأمن، يوسف وهبة، رئيس النادي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.