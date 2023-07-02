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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحد رموز نادى الاتحاد.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية
السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

وحسب البيان الملكي سيتم الصلاة على الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز اليوم بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويعتبر الأمير طلال بن منصور البالغ من العمر 73 عاما أحد رؤساء نادي الاتحاد السعودي التاريخيين وأحد أهم رموزه عبر تاريخ النادي، فقد تولى رئاسة الاتحاد لأول مرة بين عامي 1974 و1981، ثم ترأسه للمرة الثانية بين عامي 1983 و1985.

وتعرض الأمير طلال لوعكة صحية منذ أيام نقل على إثرها لأحد المستشفيات حتى وافته المنية.

الديوان الملكى السعودى طلال بن منصور بن عبدالعزيز وفاة السعودي مكة

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