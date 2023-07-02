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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان التاريخ في قنا-

اسعاف
اسعاف

أصيبت طالبة في الثانوية العامة، اليوم الأحد، أثناء تأدية امتحان مادة التاريخ بحالة إغماء ومغص حاد، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى طوخ في نقادة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة بمغص حاد وإغماء في داخل لجنة مدرسة بمركز نقادة.

وبعد الفحص تبين إصابة "م.م.ح" تبلغ من العمر 17 عامًا، طالبة في الثانوية العامة بحالة إغماء ومغص حاد، أثناء تأدية امتحان مادة التاريخ بإحدى لجان مركز نقادة، تم نقلها إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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