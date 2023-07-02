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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 518 منشأة غذائية وصناعية وصحية

المضبوطات
المضبوطات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على (518) منشأة غذائية وصناعية وصحية في الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي لمتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، وإلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأكد المحافظ أنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.

كما كلف محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على  هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

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