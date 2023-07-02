ذبح 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى في قنا

نفذت مؤسسة مصر الخير حملة صكوك الأضاحي، من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وقال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الأحد، أن الحملة تعد التاسعة على التوالي التي تطلقها المؤسسة خلال ايام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 22000 أسرة بإجمالي 110000 مستفيد في 94 قرية وتابع بنطاق مراكز المحافظة التسعة ، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية، والتى بلغ عددها 102 جمعية للمساعدة فى التوزيع على الأسر المستحقة.

وأضاف المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، أن عملية الذبح تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، و تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.