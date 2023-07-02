مع احتفال "الكاثوليكية" اليوم.. قصة القديس ليدانو دانتينا رئيس رهبانية سان بينيديتو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، ذكرى رحيل القديس ليدانو دانتينا ، رئيس دير رهبانية سان بينيديتو، ونستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.

ولد ليدانو دانتينا عام 1026 في "سيفيتاس أنتينا"بمقاطعة لاكويلا، في سن التاسعة انضم القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان إلى الاكليريكية الصغرى التابعة لدير مونتكاسينو فكان تلميذاً موهوباً ومتفوقاً في دراسته.

توفي والديه عندما كان في السابعة عشرة من عمره وعندما بلغ القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان سن الرشد تم توجيه جزء من إرثه الموروث عن العائلة ، بموافقة الأباتي ريتشيريو الأول رئيس دير مونتكاسينو الذي ينتمي إلى ديره الآن كراهب، لبناء دير مع كنيسة ملحقة في قلب الأهوار بونتين ، أبرشية سيزي عند سفح جبل أنتونيانو( المستنقعات البابونية) ، والباقي وزعه على الفقراء ، لأنه كان الوريث الوحيد للعائلة .

ووصل القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان، إلى سيز في عام 1046 فبنى بازيليك ودير سانتا سيسيليا البينديكتيني. الذي أصبح رئيسًا له.

كرس القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان نفسه، مع رهبانه لاستصلاح منطقة المستنقعات في المنطقة الرهبانية التي امتدت بين المدينة وأراضي دوقية سيرمونيتا، والتي سميت فيما بعد “كوارتو سان ليدانو”، وعاش لمدة اثنين وسبعين عامًا في هذا الدير متفرغًا للصلاة والعمل والتبشير، فكتب وترجم العديد من الكتابات الخاصة بالروحانية البينديكتية.

وبعد حياة قضاها في القداسة توفى القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان في يوم 2 يوليو 1118، ودفن جسد القديس ليدانو دانتينا رئيس دير رهبانية سان في كاتدرائية المدينة سانتا ماريا من قبل المطران بوليديو اسقف سيزي. وتم اختياره شفيعاً للمدينة وأبرشية لاتينا-تيراسينا-سيز-بريفيرنو مع القديس كارلو دا سيزي الفرنسيسكاني.