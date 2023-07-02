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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في الدوري

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة فيوتشر أكد خلالها أن المنافس يمتلك مجموعة مميزة من أفضل العناصر في الدوري المحلي.

وشدد المدير الفني أن خسارة فيوتشر في الجولة الماضية ستكون دافع للمنافس في تعويض الهزيمة أو الخروج بنقطة من اللقاء،وطالب كولر من اللاعبين ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم ترك مساحات أمام رباعي فيوتشر خلال اللقاء.

وحذر السويسري مارسيل كولر من خطورة محمد رضا بوبو وأحمد رفعت ومروان محسن وأحمد عاطف وعمر كمال عبدالواحد وأن تلك اللاعبين تمتلك القدرة على تحويل سير اللقاء لصالحها.

وأكد المدير الفني للأهلي أن الثلاث نقاط في لقاء اليوم سيكون نقطة فاصلة في إنهاء الحصول على اللقب الغائب عن الفريق منذ موسمين.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا. 

في المقابل يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فيوتشر إف سي اليوم الأحد في التاسعة والنصف علي ستاد السلام وي ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشا بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية أهداف نظيفة استطاع استعادة صدارة الدوري برصيد 68 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة فيما يحافظ فيوتشر على المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي ثلاثة مواجهات متتالية تبدأ من لقاء اليوم أمام فيوتشر ثم الإسماعيلي يوم الاربعاء والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل والتي تحسم الدوري.

في المقابل يسعي علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر في تعويض خسارته الأخيرة أمام المصري في الجولة الماضية.

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