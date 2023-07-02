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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي  بمنطقة القاهره الجديدة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته مبلغ مالى أكثر من 9 ملايين جنيه- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخرين مقيمين بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهما المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص)، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى، واعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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