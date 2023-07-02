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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اكسترا نيوز تستعرض أهم المعلومات عن "الحوض العائم.. فخر قناة السويس"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم «فخر القناة» لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، فى رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية.

واستعرضت فضائية "اكسترانيوز"، أهم المعلومات حول "الحوض العائم.. فخر قناة السويس: 

وصل الحوض العائم "فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية من كوريا الجنوبية. 

عبور الحوض العائم لقناة السويس مقطوراً فى عملية عبور خاصة استغرقت نحو 24 ساعة. 

ويعد الحوض نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة. 

ويبلغ طوله الكلى 260 متراً، وعرضه 62 متراً وغاطسه يصل لـ 18 متراً بحمولة 35 ألف طن. 

_يتم العمل على تثبيت الحوض فى موقعه استعدادا لدخوله الخدمة. 

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الحوض العائم فخر القناة بورسعيد البحرية ترسانة بورسعيد البحرية

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