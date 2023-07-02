ولية أمر طالبة بالثانوية تنصح الآباء بضرورة التعامل بحذر مع الأبناء

لأول مرة جلست هيام صلاح ولية أمر إحدى الطالبات بمدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، على الرغم من تخريجها لثلاثة أبناء غير تلك الأخيرة من الثانوية العامة، ولكن الأم اختلف الأمر بالنسبة لها.

على عكس المعتاد قررت هيام أن تجلس أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣، لصعوبة الامتحانات بالنسبة لطلاب القسم العلمي بعدما تعرضوا لأزمة مادة الكيمياء الأسبوع الماضي.

وقالت هيام لـ"الدستور" إن الرعب سيطر عليها بسبب اختلاف شخصية ابنتها على عكس باقي الأبناء كونها تتسم بالقلق، خاصة بسبب نظام البابل شيت على عكس قديمًا كان الجميع يستطيع مراجعة الامتحان عند الخروج بورقة الأسئلة، والضغط على الطلاب بسبب كثرة ملء البيانات.

ونصحت الأهالي بضرورة التعامل مع الأبناء بحذر كون العصبية تسيطر عليهم في مثل هذه الأيام.