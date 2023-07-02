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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالثانوية تنصح الآباء بضرورة التعامل بحذر مع الأبناء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

لأول مرة جلست هيام صلاح ولية أمر إحدى الطالبات بمدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، على الرغم من تخريجها لثلاثة أبناء غير تلك الأخيرة من الثانوية العامة، ولكن الأم اختلف الأمر بالنسبة لها.

على عكس المعتاد قررت هيام أن تجلس أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣، لصعوبة الامتحانات بالنسبة لطلاب القسم العلمي بعدما تعرضوا لأزمة مادة الكيمياء الأسبوع الماضي.

وقالت هيام لـ"الدستور" إن الرعب سيطر عليها بسبب اختلاف شخصية ابنتها على عكس باقي الأبناء كونها تتسم بالقلق، خاصة بسبب نظام البابل شيت على عكس قديمًا كان الجميع يستطيع مراجعة الامتحان عند الخروج بورقة الأسئلة، والضغط على الطلاب بسبب كثرة ملء البيانات.

ونصحت الأهالي بضرورة التعامل مع الأبناء بحذر كون العصبية تسيطر عليهم في مثل هذه الأيام.

الاسبوع الماضي التربية الوطنية والتربية الدينية الثانوية العامة 2023 الثانوية بنات الثانوية العام الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣

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