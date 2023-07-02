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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل عودة السيرك القومى فى العريش بعد إغلاق 13 سنة

السيرك القومي
السيرك القومي

تحدث الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن عودة السيرك القومي لمدينة العريش بعد 13 سنة من الإغلاق، قائلا: "هذا السيرك أحد مكاسب وزارة الثقافة، وهو يعمل بالعريش منذ عام 1998 حتى عام 2010 ثم توقف 13 عاما نظرا للأحداث التي مرت بها محافظة شمال سيناء، وبخاصة العريش". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "كان هناك اهتمام وتنسيق متبادل بين وزارة الثقافة ومحافظ شمال سيناء من أجل عودة السيرك القومي هذا العام، وتزامن الافتتاح مع أول أيام عيد الأضحى المبارك". 

وتابع: "أسرة السيرك القومي سعداء بحضور العروض مع أهالي شمال سيناء، حيث قدموا الفقرات في عيد الأضحى المبارك"، موضحا أن الفعاليات الفنية كانت شديدة الجمال والحضور وكان الحضور مكثفا، وتم رفع شعار كامل العدد منذ اليوم الأول، وهناك تزايد في الإقبال وتعطش لمشاهدة مختلف الألوان الفنية في مدينة العريش.

وواصل الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: "المحافظ حضر اليوم الأول، وسيرك العريش أحد 3 سيرك تقام خلال فعاليات العيد، فهناك سيرك بالقاهرة وآخر بجمصة، والسيرك القومي معروف بارتفاع نسب رواده باعتباره فن جميع الأعمار السنية، ونحن سعداء بتقديم فقرات السيرك القومي حتى آخر أغسطس".

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