ضبط 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مبلغ مالى أكثر من 9 ملايين جنيه- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخرين مقيمين بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهما المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص)، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى، واعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالنقد مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.