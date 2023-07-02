أسامة ربيع: قناة السويس هى الأفضل عالميًا (فيديو)

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التعاون الحاصل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة نفسها، خاصة مع استقبال المنطقة الاقتصادية لمشروعات جديدة، مؤكدًا أن هناك تعاونًا دائمًا بينهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "المراكب اللي بتدخل شرق قناة السويس بتسأل عن الخدمات المقدمة، وبالتالي في حالة وجود الخدمات المكملة مثل الحوض العائم تكتمل المنظومة".

وتابع: "هناك عوامل جذب كثيرة نعمل عليها في هيئة قناة السويس، وخاصة أننا نعتبر أن كل السفن في شرق القناة هي عابرة للقناة، فالتعاون والتكامل سمة أساسية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة نفسها".

وواصل: "هناك خدمات مشتركة نقدمها بالتعاون بين الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل خدمة الإمداد بالوقود".

وأكد أن قناة السويس تعد هي الأفضل عالميًا، وهي مجرى ملاحي أول على مستوى العالم، خاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة.