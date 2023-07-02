ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس هى الأفضل عالميًا (فيديو)

قناة السويس
قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التعاون الحاصل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة نفسها، خاصة مع استقبال المنطقة الاقتصادية لمشروعات جديدة، مؤكدًا أن هناك تعاونًا دائمًا بينهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "المراكب اللي بتدخل شرق قناة السويس بتسأل عن الخدمات المقدمة، وبالتالي في حالة وجود الخدمات المكملة مثل الحوض العائم تكتمل المنظومة".

وتابع: "هناك عوامل جذب كثيرة نعمل عليها في هيئة قناة السويس، وخاصة أننا نعتبر أن كل السفن في شرق القناة هي عابرة للقناة، فالتعاون والتكامل سمة أساسية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة نفسها".

وواصل: "هناك خدمات مشتركة نقدمها بالتعاون بين الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل خدمة الإمداد بالوقود".

وأكد أن قناة السويس تعد هي الأفضل عالميًا، وهي مجرى ملاحي أول على مستوى العالم، خاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة.

أسامة ربيع قناة السويس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

حكايتى مع 30 يونيو

وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد نجا

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

بسبب السرعة.. حبس سائق دهس سيدة وأصاب زوجها وأولادها الثلاثة فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود