أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لـ"الدستور": كنّا عاملين معسكر فى العيد

حالة من القلق والتوتر تسيطر على أولياء الأمور الذين ينتظرون خارج لجان الثانوية العامة تحديدا في منطقة شبرا أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات، لأداء امتحان التاريخ للشعبة الأدبي، وامتحان الفيزياء لشعبة علمي.

وقالت منال شوقي، والدة إحدى الطالبات التي تمتحن في لجنة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "والله العظيم في العيد محسناش بيه كنا عاملين معسكر ومش بنستقبل أي زيارات خالص، عشان بنتي تعرف تقعد تذاكر، وبجد التوتر كان مالينا، وغير كل دا صرفنا كل اللي حيلتنا عشان دروسها ونقف الآخر معاها وتعرف تحقق حلمها، وهي نفسها تدخل كلية الحقوق، وراحت مرة كده عند محامي بس اشتغلت سكرتارية وقتها".

وفي السياق ذاته، وقفت آيات صبحي، من أولياء الأمور أمام اللجنة والقلق والتوتر سيطر عليها وهي تدعي لابنتها التي تمتحن مادة التاريخ اليوم، قائلة: "بنتي مريضة من إمبارح جالها برد، رينا يسترها علينا عليها يارب وتعرف تركز وتحل، والله عشان مراجعة التاريخ بس واخدة مني ٥٠٠ جنيه، وأنا شغالة على باب الله يعني أي واحدة تطلبني بروح أنضف عشان خاطر أعرف أجيب القرش وأصرف عليها".

وقالت سهام على، والدة الطالبة دنيا سامي، طالبة شعبة العلمي التي تؤدي امتحان الفيزياء شعبة العلمي، وتؤدي امتحانها في مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، إن ابنتها لم تر الشارع منذ امتحان مادة الكيمياء، قائلة: "بنتي مخرجتش من البيت من وقتها، متأثرة لسه من امتحان الكيمياء ومرعوبة يكون الامتحانات انهادره كده، ومكنتش بتنام قاعدة ليل نهار على الكتاب، وأنا مش بتكلم معاها كفاية إللي هي فيه، ربنا يوفقها ويوفق كل اللي زيها".