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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: سفينة إنقاذ تصل مصر قريبًا بالتعاون مع اليابان

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم فخر القناة، وهو أحدث ما وصل إلى قناة السويس، ولكن ليس آخرها، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا تسعى إلى التطوير بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أن القناة تشهد بناء 3 قاطرات بالتعاون مع شركة صينية، قائلًا: "مش بنبطل تطوير، ونتعاون مع مختلف دول العالم".

وتابع: "تعاوننا مع الصين في 6 قاطرات، ومع كوريا الجنوبية في الحوض العائم، والكراكات مع هولندا، ونتعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبًا، ونتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 قاطرات". 

وواصل: "ننوع مصادر التعاون مع العالم كله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد على وجود قدرات عالية جدًا في قناة السويس لأنها قناة عالمية، وطلبنا بناء 10 قاطرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس السيسي بعدما طلبنا بناء 4 قاطرات في البداية".

أسامة ربيع رئيس قناة السويس قناة السويس الحوض العائم سفينة إنقاذ

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