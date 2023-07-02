ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

تجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وسُمع دوي إطلاق النار شمال غرب ووسط أم درمان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وشهدت عدة مناطق في مدينة الخرطوم بحري المجاورة، والمدينة الرياضية، وحي الشجرة بالخرطوم، اشتباكات وقصفاً مدفعياً قوياً، حيث ارتفعت سحب الدخان قرب مستودعات الشجرة واليرموك ومقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم.

وكانت قوات "الدعم السريع" قد شنت، أمس السبت، هجمات مكثفة لاقتحام مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، للسيطرة عليه، والذي يعد من أهم الأسلحة التي ما زالت بحوزة الجيش.

السودان الخرطوم أم درمان الجيش السوداني قوات الدعم السريع

الأكثر قراءة

حكايتى مع 30 يونيو

وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد نجا

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

«مستر إكس» لأحمد فهمى فى المركز الأخير بموسم أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود