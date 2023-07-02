استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات فى الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات، فضلًا عن معاقبة المخالفين وفرض النظام وهيبة الدولة.

وقال الشريف- في بيانٍ اليوم الأحد- إنه بحي أول المنتزه تم التحفظ على 168 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات مالية بقيمة 4000 جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وإزالة الحواجز والكتل الخرسانية من الشوارع وفتح الطرق.

وفي حي ثان المنتزه، تمت إزالة 94 حالة إشغال طريق والتحفظ على مركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه، وفي حي وسط تم رفع وإزالة 288 حالة إشغال، وفي حي شرق تمت إزالة 81 إعلانًا مخالفًا خلال حملات مكبرة على الشوارع والميادين".

وفي السياق ذاته، قام حي أول المنتزه بهدم أعمال بناء على أرض زراعية بمنطقة حوض صبحي البحيري بمساحة 500 متر، وفي حي ثان المنتزه تمت إزالة أعمال بناء على أرض زراعية بعزبة الروضة؛ وذلك تماشيًا مع جهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.