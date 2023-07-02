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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": يجرى تتبع مصدر صور امتحانى الفيزياء والتاريخ المتداولة على "السوشيال ميديا"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه يجري تتبع صور امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ المتداولين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأكد المصدر، أنه جارٍ التأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان، مشددًا على أنه في حال التأكد من الامتحان، سيتم تتبع مصدر تصوير الصور، للوصول للجنة والطالب أو المراقب المتسببين في تصوير الامتحان وتداوله، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه.

وبدأ صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023م، والذي يستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام  يبلغ 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- المتبقي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الامتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحانات الثانوية العامة 2023م امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحان مادة الفيزياء امتحان الفيزياء والتاريخ

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