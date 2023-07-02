تداول امتحان الفيزياء عبر صفحات السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام صورا لامتحان مادة الفيزياء، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان حاليا.

وبدأت صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الفيزياء والتاريخ، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان الفيزياء