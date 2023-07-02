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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق التليجرام، صور لامتحان مادة التاريخ، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان حاليا.

وبدأ صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023م.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الفيزياء والتاريخ، والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، وجاءت توجيهات الوزارة كالتالي:

1- فتح أبواب اللجان بداية من الساعة ٨.١٥ صباحا.

2- وصول طلاب الثانوية العامة 2023 مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة.

3- الانتهاء من كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحان مادة التاريخ
امتحان مادة التاريخ
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