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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب السرعة.. حبس سائق دهس سيدة وأصاب زوجها وأولادها الثلاثة فى التجمع

حبس سائق
حبس سائق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس سائق تسبب فى مصرع صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة عقب دهسهم بسبب سرعته الزائدة بمنطقة التجمع، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري، وأطفاله، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات، وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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