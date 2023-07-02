ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ لمراكز التوزيع

طلاب
طلاب

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، فجر اليوم، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وأكد المصدر، أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، على لجان سير الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة مُحكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمنة من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، لتتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويؤدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة 2023 (الشعبة العلمية) امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحان مادة الفيزياء امتحانات الثانوية امتحان مادة التاريخ

الأكثر قراءة

القبض على السائق المتهم بقتل صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها عقب دهسهم بالتجمع

"رفضت تديه العيدية".. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها بأوسيم

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

التصريح بدفن جثة صيدلانية لقيت مصرعها دهسًا داخل كومبوند بالتجمع الأول

درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب