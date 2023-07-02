وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ لمراكز التوزيع

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، فجر اليوم، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وأكد المصدر، أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، على لجان سير الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة مُحكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمنة من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، لتتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويؤدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة 2023 (الشعبة العلمية) امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.