شرطة باريس تخلى شارع الشانزليزيه

بدأت قوات الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس بإخلاء شارع الشانزليزيه من المارة وسط الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الشاب نائل.

وبدأت شرطة باريس إخلاء الشارع من المارة، بمن فيهم السياح، منتصف ليل السبت/ الأحد.

وكشفت شرطة باريس في بيان لها عن توقيف 37 شخصا في العاصمة بتهمة حيازة معدات قابلة للجرح وخطرة.

وقامت قوات الشرطة بتشديد التدابير الأمنية في شارع الشانزليزيه من خلال تفتيش عدد كبير من المارة.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وتتواصل لليوم الرابع احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد الشرطة.

ولفتت الداخلية الفرنسية، السبت، إلى إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في أنحاء البلاد.