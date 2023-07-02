افتتاح المعرض الجماعى "بطلات تشيكيات ومصريات" فى مكتبة الإسكندرية

تحتضن مكتبة الإسكندرية، المعرض الجماعي، "بطلات تشيكيات ومصريات"، والذي تفتتح فعالياته في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري ويستمر المعرض بمكتبة الإسكندرية حتي 15 يوليو 2023.

والمعرض تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المراكز التشيكية في مصر.

ويفتتح معرض "بطلات تشيكيات ومصريات"، السفير التشيكي في القاهرة إيفان يوكل.

ويضم معرض "بطلات تشيكيات ومصريات"، أربعة وعشرون لوحة لنساء مصريات وتشيكيات مؤثرات من القرنين العشرين والحادي والعشرين، صُممت من خلال أعين الجيل الأصغر من الرسامين الرسامات، طلاب كليات الفنون.

ويعد المعرض الجماعي، "بطلات تشيكيات ومصريات"، جزء من المشروع الأكبر للتوعية بدور نساء رائدات في تاريخ وحاضر البلدين.

تم افتتاح المعرض سابقاً في أول مارس الماضي بأسوان على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ــ سفراء الحضارة

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية، دورة تدريبية بعنوان: «سفراء الحضارة... مهارات ومتطلبات» في الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2023، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل نحو 70 خريجًا (بحد أقصى) من كلية الآثار وكلية الآداب (قسمي الآثار والتاريخ) وكلية السياحة والفنادق لسوق العمل في المجال السياحي والأثري؛ كالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، من خلال العمل على تنمية قدراتهم العملية والشخصية، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة لمواكبة العصر.

يشمل التدريب عددًا من المحاضرات تُلقيها نخبة متميزة متخصصة في المجال الأثري والسياحي، وفي مجال التدريب وتنمية المهارات؛ بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، وجولات ميدانية لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة. وفي نهاية الدورة التدريبية، يقدم المتدربون مشروعًا صغيرًا يتناول متحف أو موقع أثري أو منشأة سياحية للتسويق لها.

وتُناقش المشروعات المقدمة من المتدربين بعد إتمامها يوم الأحد، 16 يوليو 2023.