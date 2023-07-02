خالد محجوب: مواطنوا الإسماعيلية كانوا الدرع الحامى لى فى قضية "وادى النطرون" بعد الله

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن قضية وادي النطرون عندما طُلبت منه بشكل رسمي من النائب العام طلعت عبدالله، بعد أن خاطبه رئيس المحكمة الإبتدائية وقال له إنه يريد القضية للأهمية حرص على أن تكون القضية بحوزته، وكان الجميع يخشون أن تكون القضية بحوزتهم، معبراً:" قضية وادي النطرون كانت بحوزتي كاملة بأدلتها وكنت أسافر بها الإسماعيلية إسبوعياً وماكنتش قلقان من ده".

قضية وادي النطرون

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان اتفقوا مع كوادرهم برفع قضية الرد والتي تمت في مكتب الحرية والعدالة بالحزب مع أحد قضاه من أجل مصر.

شعب إسماعيلية وحمايته "لمحجوب"

وأضاف في حديثه، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لمواطني محافظة الإسماعيلية اللذين وقفوا بجواره في هذه القضية بكل عزم وقوة، حيث كانوا يقفون خارج المحكمة لحمايته من بطش الإخوان، معبراً:" مواطني الإسماعيلية ساعدوني بعد الله سبحانه وتعالى".

وتابع:" محامين الإسماعيلية طلب منهم الإخوان إحداث شغب في الجلسة، وأن يخوضوا البادرة برد القاضي، ولكن رفضوا هذه المغريات الإخوانية، والمحامي الذي وافق على هذه المغريات كان في دمياط ودفع القضية بالفعل وقال أنني قاضي وكان والدي وزير أوقاف ووالد زوجتي مناصر لأحمد شفيق، لذا تقدمت لمحكمة الاستئناف بالنفي على تلك الادعاءات بالأدلة الموثقة، واستطاعت إثبات فشل الإخوان في إبعادي عن قضية وادي النطرون".

وأشار إلى، أن الشهيد هشام بركات كان رئيس المكتب الفني الخاص بمحكمة استئناف الاسماعيلية التي تتلقى طلبات الرد، موضحاً:" تلقيت منه اتصال ليقول لي ربنا يكون في عونك وحافظ على نفسك".