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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين عدة دراجات نارية على طريق «طنطا - السنطة»

حادث دراجة نارية
حادث دراجة نارية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في الجسد، من بينها حالات خطرة، نتيجة حادث تصادم بين عدة دراجات نارية «موتوسيكلات»، على طريق «طنطا - السنطة»، بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية،


وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم عدة درجات نارية «موتوسيكلات»، على طريق «طنطا - السنطة»، بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصابة الافريقي أشخاص حادث تصادم عدة دراجات طريق طنطا -‏‏ السنطة

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