إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين عدة دراجات نارية على طريق «طنطا - السنطة»

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في الجسد، من بينها حالات خطرة، نتيجة حادث تصادم بين عدة دراجات نارية «موتوسيكلات»، على طريق «طنطا - السنطة»، بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية،



وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم عدة درجات نارية «موتوسيكلات»، على طريق «طنطا - السنطة»، بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.