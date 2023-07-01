بخمسة جنيهات فقط.. شاطئ السوايسة يستقبل مصطافى المحافظات خلال أيام العيد

استقبل شاطئ السوايسة خلال أيام عيد الأضحى آلاف المصطافين من مختلف محافظات مصر نظرًا لقرب مدينة السويس من أغلب المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والدلتا.

وتراصت أتوبيسات الرحلات منذ الصباح أمام بوابة شاطئ السوايسة بكورنيش السويس، بعدما وصلوا باكرًا راغبين في الاستمتاع بمياه خليج السويس النقية.

ويقول إبراهيم السيد، موظف، إنه أتى من محافظة القاهرة لقضاء آخر أيام عيد الأضحى لأنها تعد أقرب وأجمل المدن من محل إقامته.

وتقول سحر محمود، ربة منزل، إن انخفاض سعر رسم دخول شاطئ السوايسة يساعدها على استضافة عدد أكبر من عائلتها المقيمة بمحافظة الغربية.

ويقول علي ماجد، طالب، إنه يدرس بجامعة السويس، وعندما سافر بإجازة نهاية العام عاد ومعه أسرته للاستمتاع بمياه بحر خليج السويس.

وترى فاطمة عباس، ربة منزل، أن انخفاض قيمة رسم دخول الشاطئ ليست هي الميزة الوحيدة، بل إن قربه من مناطق الخدمات يعد ميزة كبيرة.

ويعتبر علاء محمد، بالمعاش، أن قرب الشاطئ من منطقة السويس فيو وممشى أهل السويس يضيف إلى قيمة المكان، حيث يصطحب أحفاده بعد انتهاء موعد السباحة للاستمتاع باللعب بالأماكن الخضراء المفتوحة بممشى أهل السويس.

وتشيد منى محمود، ربة منزل، بتخصيص شاطئ السوايسة للأسر والعائلات فقط مما يزيد من الشعور بالخصوصية والأمان.

ولا يقتصر الإقبال على شاطئ السويس العام خلال أيام إجازة عيد الأضحى فقط، بل يشهد إقبالًا كثيفًا الجمعة من كل أسبوع مع بدء الموجة الحارة خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن رسم دخول شاطئ السويس بمنطقة الكورنيش الجديد خمسة جنيهات فقط، مما أدى لارتفاع نسبة الإقبال عليه طوال فترة الصيف.

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