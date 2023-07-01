ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023 من نتائج البحث المتصاعدة عبر محركات "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد فوز النادي الأهلي في مباراته الاخيرة أمام فريق نادي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ما أعدته لصدارة جدول الدوري المصري الممتاز من جديد، ويتبقى للمارد الأحمر مباريات قليلة لحسم لقب الدوري لهذا الموسم، لذا يحرص الكثير من جمهور النادي الأهلي على معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة في الدوري المصري الممتاز أمام فريق نادي فيوتشر ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 حيث يستضيف اللقاء استاد الأهلي وي السلام غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة التي تجمع فريقي النادي الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز حيث يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر الترددات التالية:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • تردد القناة: 11861.
  • الإستقطاب : أفقي H.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
  • معامل الترميز: 27500.

وتقدم قناة أون تايم سبورت محتواها الرياضي بشكل مجاني، حيث تبث كواليس مباريات البطولات المحلية باعتبارها الناقل الحصري لها، فضلاً عن ضمها لباقة من ألمع نجوم التحليل الفني والنقاد الرياضيين وخبراء التحكيم للتعليق عن كافة مجريات المباراة من حيث الجانب الفني والتكتيكي ومن حيث التعليق على القرارات التحكيمية خلال المباراة.

رومانو: لاعب لايبزيج يخضع للكشف الطبي اليوم في ليفربول تمهيدًا لضمه

الدورى السعودى على فين؟

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيوتشر 

ومن المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

وفي خط الوسط: مروان عطية، آليو ديانج محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد عبد المنعم كهربا.

ويحرص النادي الأهلي على اقتناص النقاط في المباريات المتبقية من أجل حسم لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء لموسمين متتاليين ليعاود من جديد اللقب الغائب إلى دولاب بطولات النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصري مباراة الأهلي القادمة الاهلى الدورى المصرى النادي الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الاهلى

الأكثر قراءة

توقعات حالة الطقس غدًا: حار نهارًا معتدل ليلًا

عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

فى ذكرى ميلادها.. 12 معلومة عن الأميرة ديانا

أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبى أمام الجابون

الفريق محمد حجازى يكشف سبب اختيار يوم 30 يونيو عيداً لقوات الدفاع الجوى

عادل حمودة يكشف السبب الحقيقى لاغتيال "أبوضيف" على يد الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب