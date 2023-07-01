موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023 من نتائج البحث المتصاعدة عبر محركات "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد فوز النادي الأهلي في مباراته الاخيرة أمام فريق نادي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ما أعدته لصدارة جدول الدوري المصري الممتاز من جديد، ويتبقى للمارد الأحمر مباريات قليلة لحسم لقب الدوري لهذا الموسم، لذا يحرص الكثير من جمهور النادي الأهلي على معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة في الدوري المصري الممتاز أمام فريق نادي فيوتشر ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 حيث يستضيف اللقاء استاد الأهلي وي السلام غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة التي تجمع فريقي النادي الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز حيث يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11861.

الإستقطاب : أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الترميز: 27500.

وتقدم قناة أون تايم سبورت محتواها الرياضي بشكل مجاني، حيث تبث كواليس مباريات البطولات المحلية باعتبارها الناقل الحصري لها، فضلاً عن ضمها لباقة من ألمع نجوم التحليل الفني والنقاد الرياضيين وخبراء التحكيم للتعليق عن كافة مجريات المباراة من حيث الجانب الفني والتكتيكي ومن حيث التعليق على القرارات التحكيمية خلال المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيوتشر

ومن المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

وفي خط الوسط: مروان عطية، آليو ديانج محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد عبد المنعم كهربا.

ويحرص النادي الأهلي على اقتناص النقاط في المباريات المتبقية من أجل حسم لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء لموسمين متتاليين ليعاود من جديد اللقب الغائب إلى دولاب بطولات النادي الأهلي.