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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: لاعب لايبزيج يخضع للكشف الطبي اليوم في ليفربول تمهيدًا لضمه

سوبوسلاي
سوبوسلاي

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو"، عن موعد وصول دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيج الألماني صفقة ليفربول الجديدة في الانتقالات الصيفية.

وقال رومانو عبر حسابه بـ “تويتر”، أن اللاعب المجري سيخضع للكشف الطبي اليوم في ليفربول تمهيدًا للإعلان عن ضمه رسميًا خلال ساعات.

وأضاف، اللاعب سيجري الجزء الأول من الكشوفات الطبية اليوم، والريدز سينهي إجراءات ضمه بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 70 مليون يورو.

صاحب الـ 22 عامًا شارك الموسم الماضي مع لايبزيج في 46 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 13.

وكانت سوبوسلاي انتقل لصفوف النادي الألماني في 2020 قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وسيكون الدولي المجري ثاني صفقات الريدز هذا الصيف بعد ضم الأرجنتيني ماك أليستر قادمًا من برايتون ألبيون.

وكان لايبزيج استعد لتعويض رحيل الدولي المجري ضم لاعب ليفربول البرتغالي كارفاليو على سبيل الإعارة.

وكان فريق ليفربول قد عانى في الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

سوبوسلاي لايبزيج دومينيك سوبوسلاي ليفربول الانتقالات الصيفية

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