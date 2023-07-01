الدورى السعودى على فين؟

في التمانينيات، كانت كورة إنجلترا مضرب المثل في القبح، ولولا عراقة الدوري الإنجليزي يمكن محدش كان عرف أنديته، مش هـ أقول متابعة ومشاهدة، لـ إن متابعة أي دوري بره كانت مستحيلة قبل ما تظهر الفضائيات، إنما بـ أتكلم عن معرفة البطل على الأقل، والأندية الأبرز هناك، كانت إنجلترا عايشة على حس التاريخ، لكن إيطاليا وأسبانيا وشوية ألمانيا هم اللي عندهم درويات قوية.

إنجلترا اهتمت بـ دا، وشافت إنه عيب الدوري بتاعها يبقى بـ هذه الصورة، فـ بدءوا مخطط إنه الدوري الإنجليزي يبقى الأقوى والأهم وخارج المنافسة مع أي دوري تاني، والمخطط دا أخد سنين، واللي عاصر فترة التسعينيات يفتكر قد إيه الدوري الإيطالي كان أشهر وأقوى وأهم من الدوري الإنجليزي، لـ حد ما دا اتغير من حوالي 20 سنة أو أقل.

ماذا فعل الإنجليز لـ إحداث الطفرة دي؟ هو دا السؤال اللي يهمني دلوقتي، لـ إنه ما حدث بـ يديني شوية فكرة عن مصير ما يحدث في الدوري السعودي حاليًا.

الواقع إنه إنجلترا وأندية إنجلترا، ما راحتش وقتها تتعاقد مع النجوم والأسماء الكبيرة، لـ إنه الأسماء الكبيرة لا تصنع دوري قوي، إنما الدوري القوي هو اللي بـ يصنع الأسماء الكبيرة، محمد صلاح مثلًا بقى محمد صلاح، اللي هو في الصف الأول من نجوم العالم لـ إنه بـ يلعب في الدوري الإنجليزي، مش الدوري الإنجليزي راح جابه وهو اسم كبير لـ لفت الانتباه.

إنجلترا ساعتها اهتمت بـ المسابقة نفسها، طرق تقويتها أولًا، وتوسيع التنافسية فيها، ثم اشتغلت على تسويق هذا، فـ أنفقوا كتير على المسابقة مش على اللاعبين، ثم إنه أجور اللاعبين ارتفعت تلقائيًا لما بقت المسابقة تدر دخل، ما أقدرش أدي اللاعب قبل ما يبقى فيه منتج والمنتج يتباع، وعشان يبقى فيه منتج لازم أفكر في الكورة كـ صناعة، فـ إنت كـ مشاهد لازم تشوف حاجة فـ تدفع مقابلها.

سياسة التعاقد مع أسماء كبيرة، كبيرة جدًا في الواقع، بـ تتبعها السعودية حاليًا، فـ هل هي جديدة؟ يعني محدش فكر في كدا قبل كدا؟

الإجابة: لأ، مش جديدة، ياما ناس اشتغلت على إنها تجذب الأسماء الكبيرة، على أمل جذب المتابعين والمشاهدين وخلق اهتمام بـ مسابقاتهم، لكن النتيجة في كل مرة ولا حاجة، من أول الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات لما راحت تعاقدت مع بيليه وكرويف وغيرهم، وكل شوية الحكاية دي تتكرر وأديك شايفهم جايبين ميسي، فـ هل اتغير شيء في واقع الكرة الأمريكية؟

روسيا عملت كدا كام مرة؟ وكام نادي روسي يظهر ويدفع ويستقدم لاعبين كبار، فـ هل حصل إن حضرتك تابعت الدوري الروسي في يوم من الأيام، يجوز وقت انتقال النجوم يحصل شوية اهتمام، لكن دا مش ممكن يطول زمنيًا، الحالة دي هـ تخلص بـ سرعة، أسرع مما تتوقع.

بل هـ نروج بعيد ليه؟ ما باريس سان جيرمان أهو، برضه راح جاب نيمار وميسي وطلع معاهم مبابي، فـ هل الدوري الفرنسي بقى أكتر من الدوري اللي عارفينه من زمان؟ أقل دوري في الدوريات الخمسة الكبرى، ومحدش كان بـ يتابع ميسي غير في دوري الأبطال كـ المعتاد.

فـ يعني، لو سألتني، وأنا عارف إنك ما سألتنيش، الدوري السعودي رايح على فين؟ أحب أقول لـ حضرتك: مش رايح في حتة. شوية فلوس هـ يخلصوا، وترجع ريما عادي.