سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

يحظى البحث عن سعر الذهب على اهتمام الكثيرين الذين يرصدون القيمة التي وصل لها المعدن الأصفر، والذي يمثل المخزن الآمن لأموالهم.

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية

نعرض في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية، مع العلم أن السعر يمكن أن يختلف من محل صاغة لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,571 جنيها

شراء 2,594 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيها

شراء 2,378 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيها

شراء 2,270 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيها

شراء 1,946 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,500 جنيه

شراء 1,513 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,286 جنيها

شراء 1,297 جنيها

سعر الأونصة

بيع 79,971 جنيها

شراء 80,682 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,000 جنيه

شراء 18,160 جنيها

سعر الكيلو

بيع 2,571,429 جنيها

شراء 2,594,286 جنيها

مع العلم أن مصنعية الذهب تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى يتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب.

أسعار الذهب في معاملات أمس

عيار 24 سجل سعر 2611 جنيها.

عيار 21 سجل 2285 جنيها.

عيار 18 سجل 1959 جنيها.

عيار 14 سجل 1523 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيها.