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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يحظى البحث عن سعر الذهب على اهتمام الكثيرين الذين يرصدون القيمة التي وصل لها المعدن الأصفر، والذي يمثل المخزن الآمن لأموالهم.

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية

نعرض في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية، مع العلم أن السعر يمكن أن يختلف من محل صاغة لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,571  جنيها 
شراء 2,594 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,357  جنيها 
شراء 2,378 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 21 
بيع 2,250 جنيها 
شراء 2,270  جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,929 جنيها 
شراء 1,946 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,500 جنيه 
شراء 1,513 جنيها


سعر جرام الذهب  عيار 12  
بيع 1,286 جنيها 
شراء 1,297 جنيها

سعر الأونصة
بيع 79,971 جنيها 
شراء 80,682 جنيها

سعر الجنيه الذهب
بيع 18,000 جنيه 
شراء 18,160 جنيها

سعر الكيلو
بيع 2,571,429 جنيها 
شراء 2,594,286 جنيها

 

مع العلم أن مصنعية الذهب تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى يتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب.

أسعار الذهب في معاملات أمس

عيار 24  سجل سعر 2611 جنيها.
عيار 21 سجل 2285 جنيها.
عيار 18 سجل 1959 جنيها.
عيار 14 سجل 1523 جنيها.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيها.

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