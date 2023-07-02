سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية
يحظى البحث عن سعر الذهب على اهتمام الكثيرين الذين يرصدون القيمة التي وصل لها المعدن الأصفر، والذي يمثل المخزن الآمن لأموالهم.
سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية
نعرض في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية، مع العلم أن السعر يمكن أن يختلف من محل صاغة لآخر.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,571 جنيها
شراء 2,594 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,357 جنيها
شراء 2,378 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,250 جنيها
شراء 2,270 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,929 جنيها
شراء 1,946 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,500 جنيه
شراء 1,513 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,286 جنيها
شراء 1,297 جنيها
سعر الأونصة
بيع 79,971 جنيها
شراء 80,682 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,000 جنيه
شراء 18,160 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,571,429 جنيها
شراء 2,594,286 جنيها
مع العلم أن مصنعية الذهب تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى يتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب.
أسعار الذهب في معاملات أمس
عيار 24 سجل سعر 2611 جنيها.
عيار 21 سجل 2285 جنيها.
عيار 18 سجل 1959 جنيها.
عيار 14 سجل 1523 جنيها.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيها.