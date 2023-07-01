إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوى

أصيب 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث مرورى بطريق مصر اسماعيلية الصحراوى بعد اكوا بارك اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.