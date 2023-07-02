درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 فى محافظات مصر

يزداد البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 في محافظات مصر في فصل الصيف لارتداء الملابس المناسبة لحرارة الجو المرتفعة.



درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على جميع أنحاء البلاد، مع ملاحظة تكّون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الأحد 2-7-2023 في محافظات مصر

القاهرة العظمى 34 الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 35 الصغرى 23

6 أكتوبر العظمى 35 الصغرى 23

بنها العظمى 34 الصغرى 23

دمنهور العظمى 33 الصغرى 23

وادي النطرون العظمى 34 الصغرى 23

كفر الشيخ العظمى 32 الصغرى 22

المنصورة العظمى 34 الصغرى 23

الزقازيق العظمى 35 الصغرى 23

شبين الكوم العظمى 34 الصغرى 23

طنطا العظمى 34 الصغرى 22

دمياط العظمى 31 الصغرى22

بورسعيد العظمى 33 الصغرى 23

الإسماعيلية العظمى 36 الصغرى 22

السويس العظمى 35 الصغرى 23

العريش العظمى 31 الصغرى 22

رفح العظمى 31 الصغرى21

رأس سدر العظمى 37 الصغرى23

نخل العظمى 35 الصغرى 17

كاترين العظمى 33 الصغرى 16

الطور العظمى 35 الصغرى 27

طابا العظمى 35 الصغرى 26

شرم الشيخ العظمى 38 الصغرى 28

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 30 الصغرى 23

مطروح العظمى 30 الصغرى 22

السلوم العظمى 32 الصغرى 23

سيوة العظمى 37 الصغرى 22

رأس غارب العظمى 37 الصغرى 27

الغردقة العظمى 38 الصغرى 28

سفاجا العظمى 37 الصغرى 27

مرسى علم العظمى 37 الصغرى 26

شلاتين العظمى 36 الصغرى 28

حلايب العظمى 34 الصغرى 29

أبو رماد العظمى 36 الصغرى 28

رأس حدربة العظمى 34 الصغرى 28

الفيوم العظمى 37 الصغرى 24

بني سويف العظمى 37 الصغرى 24

المنيا العظمى 37 الصغرى 24

أسيوط العظمى 37 الصغرى 25

سوهاج العظمى 38 الصغرى 26

قنا العظمى 40 الصغرى 26

الأقصر العظمى 41 الصغرى 27

أسوان العظمى 41 الصغرى 28

الوادي الجديد العظمى 40 الصغرى 27

أبو سمبل العظمى 40 الصغرى 27

