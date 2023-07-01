حار نهارًا.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس رابع أيام العيد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأجواء ما زالت مستقرة في أغلب المحافظات لكن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار يؤدي إلى المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن ارتفاع نسب الرطوبة يشعرنا بقيم أعلى لدرجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالحر.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترات النهار، لكن تصل إلى 37 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن الطقس يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، مع زيادة فترة سطوع الشمس بشكل كبير.

وتابع: "مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض نشعر به أكثر في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر".