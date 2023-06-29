تحذير من الشمس ظهرًا.. "الأرصاد": الطقس حار نهارًا والعظمى فى القاهرة 34

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، اليوم الخميس.

- حالة الطقس

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى": إننا نشهد أجواء مستقرة في أغلب المحافظات، وتستمر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام

- درجات الحرارة

وتابعت: تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، وأن نسب الرطوبة خلال فترة النهار تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لـ3 درجات ومن الممكن أن تصل إلى 4 درجات في بعض المحافظات، ويكون الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- الظواهر الجوية

وأكدت أنه مع فترات دخول الليل وساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة، فتشهد أجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية ، متوقعة حركة نشاط للرياح خلال فترات النهار والليل، ولكنه غير مصاحب بالرمال، مما يساعد على الإحساس بتلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل والمساء، وتتراوح سرعات الرياح من 30 لـ35 كيلومترا/ الساعة.

- الشبورة المائية

وتوقعت غانم أن تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تظهر في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وتتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد وكافة الأعمال البحرية والتنزه، ولكن يجب عدم التعمق في البحر الأحمر حيث يبلغ ارتفاع الأمواج بما يتجاوز 2 ونصف متر.

- تحذير مهم من التعرض لأشعة الشمس

وأشار إلى أن الأجواء المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم على أغلب المحافظات، ليسجل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 لـ35 درجة مئوية لمعدلاتها الطبيعية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من السوائل والمياه.