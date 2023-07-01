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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى وفاة عزت أبوعوف.. تعرف على أعماله السينمائية

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبوعوف، حيث توفى يوم 1 يوليو عام 2019، وتخرج من كلية الطب، ثم اتجه بعد ذلك إلى الفن عن طريق فرقة بلاك كوتس، ثم أسس مع شقيقاته الأربع فرقة الفور إم، وينتمي لأسرة فنية من الطراز الأول، حيث كان والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف.

حياة عزت أبوعوف الفنية

في عام 1992 اتجه عزت أبوعوف للفن والدخول لعالم السينما، من خلال آيس كريم في جليم، حتى وصل إلى ظل الرئيس عام 2017، وفى عام 2008 كان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقدم أبوعوف العديد من البرامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم.

حياة عزت أبوعوف العائلية

ولد عزت أبوعوف فى عائلة تنتمى إلى الفن من الدرجة الأولى، حيث كان والده الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبوعوف وشقيق الممثلة مها أبوعوف، ووالد المخرجة مريم أبوعوف. 

أعمال عزت أبوعوف 

الأفلام

هروب اضطراري 
Les Petits Chats 
تحت الترابيزة  
خطة بديلة  
باباراتزي 
كارت ميموري  
المعدية 
شمال يا دنيا  
هاتولي راجل 
جيم أوفر  

عمر وسلمى 
مشروع غير أخلاقي
بيبو وبشير 
عصافير النيل 
الجنس اللطيف 
لا تراجع ولا استسلام
بوبوس نظام 
الديكتاتور 
خلطة فوزية 
بوشكاش 
أيامنا الجاية 
حبيبي نائما 
البلد دي فيها حكومة 
رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة
ليلة البيبي دول 
حلم العمر 
حسن ومرقص 
الزمهلوية 
الجزيرة جمال 
حسن طيارة 
البلياتشو 
45 يوم 
عودة الندلة  
حليم 
واحد من الناس 
أيظن 
مطب صناعي 
ما تيجي نرقص 
السفارة في العمارة 
بنات وسط البلد 
سيب وأنا أسيب 
هو فيه إيه 
كذلك في الزمالك 
الرجل الأبيض المتوسط 
جحيم تحت الأرض 
فارس ظهر الخيل 
أسرار البنات 
العاشقان 
بونو بونو  
زنقة الستات 
قدر امرأة 
أرض الخوف 
الأجندة الحمراء 
عبود على الحدود 
الآخر 
اضحك الصورة تطلع حلوة 
امرأة فوق القمة  
عيش الغراب 
إسماعيلية رايح جاي 
حسن اللول 
البحث عن توت عنخ آمون 
اغتيال  
إشارة مرور 
علاقات مشبوهة 
بخيت وعديلة 
امرأة هزت عرش مصر 
ليلة ساخنة 
في الصيف الحب جنون 

طيور الظلام 
حرب الفراولة 
كشف المستور 
آيس كريم في جليم  

مسلسلات

ظل الرئيس 
الدخول في الممنوع 
اللهم إني صايم 
السر 
طعم الحياة 
الأب الروحي 
صفّين لولي 
عفاريت عدلي علام 
قانون سوسكا  
نيللي وشريهان 
حبيب الله 
ألف ليلة وليلة  
أسرار 
اتهام  
العملية 
إمبراطورية مين 
ربيع الغضب  
كاريوكا سليمان 
الصفعة ألكسندر
باب الخلق 
روبي 
ويأتي النهار 
تلك الليلة 
رحيل مع الشمس 
العتبة الحمرا 
عرض خاص 
شيخ العرب همام 
النهر والتماسيح  
كريمة كريمة 
حواكة بوت 
ليالي حسام
أنا قلبي دليلي 
فتفوتة 
الدالي 
شط إسكندرية 
طيارة ورق 
لحظات حرجة 
رجل غني فقير جدًا 
الملك فاروق
عمارة يعقوبيان 
عسكر وحرامية 
أشباح المدينة  
قلب الدنيا 
عايش في الغيبوبة 
قضية نسب 
ينابيع العشق  
طائر الحب 
رياح الغدر 
أماكن في القلب 
أرض الرجال 
أحلام في البوابة 
أنا وهؤلاء 
أصحاب المقام الرفيع 
يا ورد مين يشتريك 
عباس الأبيض في اليوم الأسود 
امرأة من نار 
ملاعيب شيحة 
بنت من شبرا 
أحلام هند الخشاب 
العمة نور  
نجمة الجماهير 
تعالى نحلم ببكرة 
حد السكين 
غدر وكبرياء 
خان القناديل 
رحلة العمر 
كلمات 
ذنوب الأبرياء 
الخبيئة  
انظر حولك وابتسم 
الخريف لن يأتي أبدًا 
جحا المصري 
أميرة في عابدين 
يحيا العدل 
جائزة نوفل 
البر الغربي  
ضبط وإحضار 
بنات أفكاري 
العائلة والناس  
أوبرا عايدة 
الجحيم رجل 
أغلال ناعمة 
الشهاب  
شملول 
الرجل الآخر 
وبعد الظلام تشرق الشمس 
أم كلثوم 
بريق منتصف الليل  
شيء من الخوف 
وبقيت الذكريات 
المجهول 
غابت الشمس ولم يظهر القمر 
أوراق مصرية 
اعترافات 
طريق السراب  
عباسية واحد 
حلم الجنوبي 
هوانم جاردن سيتي 
ضد التيار  
زيزينيا 
حواء والتفاحة 
نصف ربيع الآخر 
شقة الحرية 
من الذي لا ينساكي  
ألف ليلة وليلة - علي بابا والأربعين 
العائلة  
العرض حالجي 
حلم العمر  
ليالي القمر  
خيوط في مسرح العرائس 

الأعمال الموسيقية 

العمل السنة المهمة
فيلم حسن اللول 
فيلم في الصيف الحب جنون 
فيلم نشاطركم الأفراح 
فيلم القفل 
مسرحية الدخول بالملابس الرسمية 
مسلسل حكاية ميزو

المسلسلات الإذاعية

فرحات والثلاث ورقات
لا سحر ولا شعوذة
فرقة سيكا

عفاريت يحبون التسالي

صلاح الخير

الأعمال المسرحية

بودي جارد
كعب عالي
خربشة
عشرة على باب الوزير

وفاة عزت أبوعوف

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت أبوعوف عن عم ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، فى يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019.

عزت أبو عوف كلية الطب حياة عزت أبو عوف الفنية آيس كريم في جليم حياة عزت أبو عوف العائلية

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