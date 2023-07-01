فى ذكرى وفاة عزت أبوعوف.. تعرف على أعماله السينمائية
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبوعوف، حيث توفى يوم 1 يوليو عام 2019، وتخرج من كلية الطب، ثم اتجه بعد ذلك إلى الفن عن طريق فرقة بلاك كوتس، ثم أسس مع شقيقاته الأربع فرقة الفور إم، وينتمي لأسرة فنية من الطراز الأول، حيث كان والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف.
حياة عزت أبوعوف الفنية
في عام 1992 اتجه عزت أبوعوف للفن والدخول لعالم السينما، من خلال آيس كريم في جليم، حتى وصل إلى ظل الرئيس عام 2017، وفى عام 2008 كان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقدم أبوعوف العديد من البرامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم.
حياة عزت أبوعوف العائلية
ولد عزت أبوعوف فى عائلة تنتمى إلى الفن من الدرجة الأولى، حيث كان والده الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبوعوف وشقيق الممثلة مها أبوعوف، ووالد المخرجة مريم أبوعوف.
أعمال عزت أبوعوف
الأفلام
هروب اضطراري
Les Petits Chats
تحت الترابيزة
خطة بديلة
باباراتزي
كارت ميموري
المعدية
شمال يا دنيا
هاتولي راجل
جيم أوفر
عمر وسلمى
مشروع غير أخلاقي
بيبو وبشير
عصافير النيل
الجنس اللطيف
لا تراجع ولا استسلام
بوبوس نظام
الديكتاتور
خلطة فوزية
بوشكاش
أيامنا الجاية
حبيبي نائما
البلد دي فيها حكومة
رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة
ليلة البيبي دول
حلم العمر
حسن ومرقص
الزمهلوية
الجزيرة جمال
حسن طيارة
البلياتشو
45 يوم
عودة الندلة
حليم
واحد من الناس
أيظن
مطب صناعي
ما تيجي نرقص
السفارة في العمارة
بنات وسط البلد
سيب وأنا أسيب
هو فيه إيه
كذلك في الزمالك
الرجل الأبيض المتوسط
جحيم تحت الأرض
فارس ظهر الخيل
أسرار البنات
العاشقان
بونو بونو
زنقة الستات
قدر امرأة
أرض الخوف
الأجندة الحمراء
عبود على الحدود
الآخر
اضحك الصورة تطلع حلوة
امرأة فوق القمة
عيش الغراب
إسماعيلية رايح جاي
حسن اللول
البحث عن توت عنخ آمون
اغتيال
إشارة مرور
علاقات مشبوهة
بخيت وعديلة
امرأة هزت عرش مصر
ليلة ساخنة
في الصيف الحب جنون
طيور الظلام
حرب الفراولة
كشف المستور
آيس كريم في جليم
مسلسلات
ظل الرئيس
الدخول في الممنوع
اللهم إني صايم
السر
طعم الحياة
الأب الروحي
صفّين لولي
عفاريت عدلي علام
قانون سوسكا
نيللي وشريهان
حبيب الله
ألف ليلة وليلة
أسرار
اتهام
العملية
إمبراطورية مين
ربيع الغضب
كاريوكا سليمان
الصفعة ألكسندر
باب الخلق
روبي
ويأتي النهار
تلك الليلة
رحيل مع الشمس
العتبة الحمرا
عرض خاص
شيخ العرب همام
النهر والتماسيح
كريمة كريمة
حواكة بوت
ليالي حسام
أنا قلبي دليلي
فتفوتة
الدالي
شط إسكندرية
طيارة ورق
لحظات حرجة
رجل غني فقير جدًا
الملك فاروق
عمارة يعقوبيان
عسكر وحرامية
أشباح المدينة
قلب الدنيا
عايش في الغيبوبة
قضية نسب
ينابيع العشق
طائر الحب
رياح الغدر
أماكن في القلب
أرض الرجال
أحلام في البوابة
أنا وهؤلاء
أصحاب المقام الرفيع
يا ورد مين يشتريك
عباس الأبيض في اليوم الأسود
امرأة من نار
ملاعيب شيحة
بنت من شبرا
أحلام هند الخشاب
العمة نور
نجمة الجماهير
تعالى نحلم ببكرة
حد السكين
غدر وكبرياء
خان القناديل
رحلة العمر
كلمات
ذنوب الأبرياء
الخبيئة
انظر حولك وابتسم
الخريف لن يأتي أبدًا
جحا المصري
أميرة في عابدين
يحيا العدل
جائزة نوفل
البر الغربي
ضبط وإحضار
بنات أفكاري
العائلة والناس
أوبرا عايدة
الجحيم رجل
أغلال ناعمة
الشهاب
شملول
الرجل الآخر
وبعد الظلام تشرق الشمس
أم كلثوم
بريق منتصف الليل
شيء من الخوف
وبقيت الذكريات
المجهول
غابت الشمس ولم يظهر القمر
أوراق مصرية
اعترافات
طريق السراب
عباسية واحد
حلم الجنوبي
هوانم جاردن سيتي
ضد التيار
زيزينيا
حواء والتفاحة
نصف ربيع الآخر
شقة الحرية
من الذي لا ينساكي
ألف ليلة وليلة - علي بابا والأربعين
العائلة
العرض حالجي
حلم العمر
ليالي القمر
خيوط في مسرح العرائس
الأعمال الموسيقية
العمل السنة المهمة
فيلم حسن اللول
فيلم في الصيف الحب جنون
فيلم نشاطركم الأفراح
فيلم القفل
مسرحية الدخول بالملابس الرسمية
مسلسل حكاية ميزو
المسلسلات الإذاعية
فرحات والثلاث ورقات
لا سحر ولا شعوذة
فرقة سيكا
عفاريت يحبون التسالي
صلاح الخير
الأعمال المسرحية
بودي جارد
كعب عالي
خربشة
عشرة على باب الوزير
وفاة عزت أبوعوف
رحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت أبوعوف عن عم ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، فى يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019.