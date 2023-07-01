فى ذكرى وفاة عزت أبوعوف.. تعرف على أعماله السينمائية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبوعوف، حيث توفى يوم 1 يوليو عام 2019، وتخرج من كلية الطب، ثم اتجه بعد ذلك إلى الفن عن طريق فرقة بلاك كوتس، ثم أسس مع شقيقاته الأربع فرقة الفور إم، وينتمي لأسرة فنية من الطراز الأول، حيث كان والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف.

حياة عزت أبوعوف الفنية

في عام 1992 اتجه عزت أبوعوف للفن والدخول لعالم السينما، من خلال آيس كريم في جليم، حتى وصل إلى ظل الرئيس عام 2017، وفى عام 2008 كان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقدم أبوعوف العديد من البرامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم.

حياة عزت أبوعوف العائلية

ولد عزت أبوعوف فى عائلة تنتمى إلى الفن من الدرجة الأولى، حيث كان والده الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبوعوف وشقيق الممثلة مها أبوعوف، ووالد المخرجة مريم أبوعوف.

أعمال عزت أبوعوف

الأفلام

هروب اضطراري

Les Petits Chats

تحت الترابيزة

خطة بديلة

باباراتزي

كارت ميموري

المعدية

شمال يا دنيا

هاتولي راجل

جيم أوفر

عمر وسلمى

مشروع غير أخلاقي

بيبو وبشير

عصافير النيل

الجنس اللطيف

لا تراجع ولا استسلام

بوبوس نظام

الديكتاتور

خلطة فوزية

بوشكاش

أيامنا الجاية

حبيبي نائما

البلد دي فيها حكومة

رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة

ليلة البيبي دول

حلم العمر

حسن ومرقص

الزمهلوية

الجزيرة جمال

حسن طيارة

البلياتشو

45 يوم

عودة الندلة

حليم

واحد من الناس

أيظن

مطب صناعي

ما تيجي نرقص

السفارة في العمارة

بنات وسط البلد

سيب وأنا أسيب

هو فيه إيه

كذلك في الزمالك

الرجل الأبيض المتوسط

جحيم تحت الأرض

فارس ظهر الخيل

أسرار البنات

العاشقان

بونو بونو

زنقة الستات

قدر امرأة

أرض الخوف

الأجندة الحمراء

عبود على الحدود

الآخر

اضحك الصورة تطلع حلوة

امرأة فوق القمة

عيش الغراب

إسماعيلية رايح جاي

حسن اللول

البحث عن توت عنخ آمون

اغتيال

إشارة مرور

علاقات مشبوهة

بخيت وعديلة

امرأة هزت عرش مصر

ليلة ساخنة

في الصيف الحب جنون

طيور الظلام

حرب الفراولة

كشف المستور

آيس كريم في جليم

مسلسلات

ظل الرئيس

الدخول في الممنوع

اللهم إني صايم

السر

طعم الحياة

الأب الروحي

صفّين لولي

عفاريت عدلي علام

قانون سوسكا

نيللي وشريهان

حبيب الله

ألف ليلة وليلة

أسرار

اتهام

العملية

إمبراطورية مين

ربيع الغضب

كاريوكا سليمان

الصفعة ألكسندر

باب الخلق

روبي

ويأتي النهار

تلك الليلة

رحيل مع الشمس

العتبة الحمرا

عرض خاص

شيخ العرب همام

النهر والتماسيح

كريمة كريمة

حواكة بوت

ليالي حسام

أنا قلبي دليلي

فتفوتة

الدالي

شط إسكندرية

طيارة ورق

لحظات حرجة

رجل غني فقير جدًا

الملك فاروق

عمارة يعقوبيان

عسكر وحرامية

أشباح المدينة

قلب الدنيا

عايش في الغيبوبة

قضية نسب

ينابيع العشق

طائر الحب

رياح الغدر

أماكن في القلب

أرض الرجال

أحلام في البوابة

أنا وهؤلاء

أصحاب المقام الرفيع

يا ورد مين يشتريك

عباس الأبيض في اليوم الأسود

امرأة من نار

ملاعيب شيحة

بنت من شبرا

أحلام هند الخشاب

العمة نور

نجمة الجماهير

تعالى نحلم ببكرة

حد السكين

غدر وكبرياء

خان القناديل

رحلة العمر

كلمات

ذنوب الأبرياء

الخبيئة

انظر حولك وابتسم

الخريف لن يأتي أبدًا

جحا المصري

أميرة في عابدين

يحيا العدل

جائزة نوفل

البر الغربي

ضبط وإحضار

بنات أفكاري

العائلة والناس

أوبرا عايدة

الجحيم رجل

أغلال ناعمة

الشهاب

شملول

الرجل الآخر

وبعد الظلام تشرق الشمس

أم كلثوم

بريق منتصف الليل

شيء من الخوف

وبقيت الذكريات

المجهول

غابت الشمس ولم يظهر القمر

أوراق مصرية

اعترافات

طريق السراب

عباسية واحد

حلم الجنوبي

هوانم جاردن سيتي

ضد التيار

زيزينيا

حواء والتفاحة

نصف ربيع الآخر

شقة الحرية

من الذي لا ينساكي

ألف ليلة وليلة - علي بابا والأربعين

العائلة

العرض حالجي

حلم العمر

ليالي القمر

خيوط في مسرح العرائس

الأعمال الموسيقية

العمل السنة المهمة

فيلم حسن اللول

فيلم في الصيف الحب جنون

فيلم نشاطركم الأفراح

فيلم القفل

مسرحية الدخول بالملابس الرسمية

مسلسل حكاية ميزو

المسلسلات الإذاعية

فرحات والثلاث ورقات

لا سحر ولا شعوذة

فرقة سيكا

عفاريت يحبون التسالي

صلاح الخير

الأعمال المسرحية

بودي جارد

كعب عالي

خربشة

عشرة على باب الوزير

وفاة عزت أبوعوف

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت أبوعوف عن عم ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، فى يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019.