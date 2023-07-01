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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب ضيفا "واحد من الناس"

واحد من الناس
واحد من الناس

تحل المطربة الشعبية فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب ضيفين على "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة في تمام العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تكشف فاطمة خلال الحلقة عن العديد من كواليس وأسرار حياتها الفنية وعلاقتها الرومانسية مع زوجها، بالإضافة إلى تقديمها لفقرات غنائية التي اعتاد عليها الجمهور وارتبطت بالأفراح المصرية.

من جهة أخرى حلت الفنانة فاطمة عيد ضيفة على برنامج "في المساء مع قصواء" وقالت إنها تشارك في الأفراح وحفلات الزفاف خاصة أن أغانيها للأفراح بالأساس، وما زالت متمسكة بالفلكلور الشعبي، متابعة: "المصريين عندهم أصلهم، ولما بيحبوا فنان بيتمسكوا بيه".

وأضافت "عيد" خلال لقائها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الموسيقيين عناصر أساسية لديها، وبدونهم الغناء لن يكون له طعم، كما أنه في نفس الوقت الفنان يكون شاملًا بحيث يرضي كل الأذواق، كما أن كل أغانيها ما زالت في أذهان الناس حتى الآن.

وعن حياتها الشخصية، أوضحت أن زوجها فنان وممثل وملحن ومؤلف، وفي نفس الوقت كان الشخص الوحيد الذي وقف بجانبها وساندها، متابعة: "إحنا الاتنين حبينا بعض والحب ده بيصنع المعجزات".

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