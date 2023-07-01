هانى الناظر: الجسم يحتاج إلى 3 لترات من المياه فى اليوم الواحد

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، إن الجسم بحاجة إلى ٣ لترات مياه في اليوم الواحد، ويجب أن تصاحب زجاجة المياه الإنسان طوال فترات اليوم الواحد، وهذه المياه الكثيرة بمثابة غسيل طبيعي للكليتين.

أضرار نقص كمية المياه في الجسم

وأكد الدكتور هاني الناظر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قلة شرب المياه تؤدي إلى ضعف النظر، ضعف السمع، قلة التركيز، كما يؤدي إلى تساقط الشعر بصورة كبيرة، مع تكون الحصوات في الكلى.

فوائد شرب المياه

وأضاف في حديثه، أن للمياه الكثير من الفوائد، حيث يعمل شرب المياه على تدفق الدم في الجسم، وهذا التدفق بمثابة غذاء مباشر لجميع أعضاء الجسد، لذا شرب المياه له الكثير من العوامل الإيجابية منها نضارة البشرة، التخلص من الجفاف خاصة طوال شهور الصيف، منع الجلطات، منع تكوّن الحصوات.