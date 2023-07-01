انتشال جثمان طالب ثانوي عقب غرقه في ترعة بالمنوفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية في انتشال جثمان طالب لقى مصرعه غرقًا بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وذلك عقب ورود بلاغ للنجدة من الأهالي وعلى الفور تحرك فريق من الإنقاذ النهري لموقع الحادث المبلغ عنه.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لدائرة المركز، بغرق طالب في فرع النيل المار من القرية وعلى الفور جرى التنسيق مع غرفة عمليات الحماية المدنية لدفع بفريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.

انتقلت قوة من مركز الشرطة لموقع الحادث بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، حيث تبين أن الجثمان لطالب يدعي س.ا.ع بالصف الثاني الثانوي، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام، تمهيدًا لإنهاء إجراءات دفن الجثمان، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات استعدادًا لإصدار قرار بدفن الجثمان عقب معاينة الطب الشرعي للجثمان وإنهاء الإجراءات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.