عادل حمودة: 30 يونيو خرج فيها 30 مليون مواطن للحفاظ على هوية الدولة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثورة 30 يونيو كانت للتخلص من حكم الإخوان، والذي لم يكن مجرد تغير مخطط للسلطة وإنما كان تغيير للهوية المصرية ولذلك خرج ما يزيد عن 30 مليون مواطن للميادين للحفاظ على هوية الدولة، مشيرًا إلى أنها أيام لم نعيشها فقط ولكن شاركنا في صنعها.

وأضاف خلال حلقة برنمج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل ثورة 30 يونيو بيوم، عبر المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، الطريق الذي يفصل بين مكتبه ومكتب رئيس الحكومة هشام قنديل، وقتها.

حديث هشام قنديل عن المظاهرات

وتابع أن هشام قنديل، كان في أشد نشوته وهو يقول لبجاتو: "شوفت يا معالي الوزير، عدد المتظاهرين النهاردة لا يزيد على 15 ألف شخص، كدة جابوا آخرهم، وبكرة هنكنسهم".

وكشف عادل حمودة أن بجاتو لم يصدق ما سمع، وتقدم باستقالته، وفي اليوم التالي انفجر الطوفان.