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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قناة السويس: ثورة 30 يونيو كانت بداية انطلاق المشروعات القومية

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ثورة ٣٠ يونيو كانت مفتاح البداية لانطلاق المشروعات القومية المصرية الكبرى التي تم تدشينها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، هذه المشروعات التي نجحت بصورة كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة.

إسقاط حكم الإخوان الغاشم

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30 يونيو، التي استطاع الشعب من خلالها إسقاط حكم الإخوان الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن قناة السويس تقدم الكثير من الخدمات الإضافية للعملاء مثل نقل المخلفات، تنظيف المراكب، وتلك الخدمات بمثابة عوامل جذب كثيرة للسفن، ولهذا هناك ارتفاع كبير في مؤشر السفن العالمية العابرة من القناة. 

الحوض العائم 

وأشار إلى أن بعض السفن يحدث لها مشاكل كثيرة تحت المياه، لذا تدشين الحوض العائم في القناة يعني التخلص من كافة المعوقات التي كانت تقف أمام السفن العابرة من القناة.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المشروعات القومية الحوض العائم ثورة 30يونيو

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