إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 600 م ببورسعيد (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعديات فى جمعية النورس زراعة واحد على مساحة 600 م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

طالب محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسوّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالملف وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

IMG-20230701-WA0150

IMG-20230701-WA0149

IMG-20230701-WA0145