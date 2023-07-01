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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة مطروح" تحتفل بالأضحى و30 يونيو بموسيقى وورش أدبية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد مسرح النادي الاجتماعي بمطروح احتفالية لفرع ثقافة مطروح، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو واحتفالات عيد الأضحى ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة شباب مرسي مطروح الموسيقية بإشراف سيف ناصر والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب الأصيل ومنها "الحلم العربي، ميدلي روح الشرق، يا عزيز عيني، مستنياك، زي العسل، يا ليلة ما جاني الغالي".

جاء ذلك بحضور مجموعة كبيرة من جماهير وزوار محافظة مطروح حيث تفاعل الحضور مع الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وأعادت للأذهان مشهد الثورة واجتماع الشعب على قلب واحد.

في السياق، قامت الفنانة شيماء الواعي في ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة مطروح بتدريبهم على طريقة استخدام الورق الملون لعمل مجسمات مصورة.

كما قام الشاعر علاء ابوخلعة في ورشة أدبية بنادي أدب الطفل تناول من خلالها الأبيات الشعرية التي نظمها الشعراء احتفالا وتعبيرا عن ثورة ٣٠ يونيو، وطلب الشاعر من الشباب المشاركين البحث عن المزيد من الأبيات التي تناولت الثورة واتحاد الشعب المصري.

نظم الفعاليات فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث تشهد مواقع الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين.

ورشة فنية للأطفال الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو احتفالات عيد الأضحى الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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