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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية فى الأقصر

ارشيفه
ارشيفه

شهدت منطقة منشأة العماري وسط مدينة الأقصر، مصرع شاب نتيجة انقلاب دراجة نارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لفحصها، والتصريح بتسليمها لذويها والدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بمصرع شاب يُدعى "عبدالله ع" يبلغ من العمر 24 ساعة، وذلك نتيجة انقلاب دراجة بخارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى.

وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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