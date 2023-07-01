وكيل أعمال ياو أنور يهدد الإسماعيلى باللجوء للفيفا

هدد وكيل أعمال الغاني ياو أنور الجناح الأيمن للإسماعيلي، مسئولى النادى الإسماعيلى باللجوء للفيفا فى حال عدم إرسال مستحقات موكله.

وتلقى النادى الإسماعيلى خطاب رسمي من جانب وكيل اللاعب الغانى، بمثابة الإنذار الأخير لهم ضرورة الإسراع في صرف مستحقات موكله حتى لا يلجأ لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ تعاقده والحصول على كامل تعاقده.

وكانت اللجنة الثلاثية للإسماعيلي، التي تضم محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي، أبدوا قلقهم الشديد تجاه الإنذار المرسل من وكيل أعمال الغاني ياو أنور لهم للمطالبة باستلام مستحقاته المتأخرة التي تتخطى حاجز 40 ألف دولار، أن يسلك طريقة للفيفا مثلها فعل من قبل زملاء محترفين له لتصعيد الموقف مع النادي الذي لا يمتلك أي سيولة مالية داخل خزينة لمنحها إليه.

ويسعى المسؤولون بالإسماعيلي تطيب خاطر المحترف الغاني ياو أنور وتقديم الوعود له بمنحه حقوقه المتأخرة في وقت لاحق وأن يصرف موكله النظر عن شكوى النادي للاتحاد الدولي للعبة خلال أيام.

فى الوقت نفسه أرسل مسئولو الإسماعيلي خطاب رسمي للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا، يطلب مد أجل تسديد رسوم الطعن على الحكم الصادر عنها لصالح المهاجمين السابقين البوليفي كارميلو والفلسطيني خالد النبريص، الحصول مجتمعين علي 885 ألف دولار بخلاف الفوائد بسبب فترة الأعياد والتغييرات الإدارية داخل قلعة الدراويش.

وكانت اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي سارعت بمخاطبة CAS مد أجل سداد رسوم الطعن وتقدر بحوالي 56 ألف فرانك على الحكم الصادر للاعبان كارميلو والنبريص لفترة جديدة لتلافي أجازات الأعياد واستقرار الوضع الإداري بالنادي حتى لا يتم اعتماد الحكمين بسداد المبلغ للشاكين وإرفاقه بحزمة عقوبات أخرى أبرزها إيقاف القيد ثلاث فترات متتالية وخصم نقاط من فريق الكرة بجدول الدوري الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإسماعيلي المستقيل برئاسة يحيى الكومي تعاقد مع البوليفي كارميلو والفلسطيني خالد النبريص كلا لمدة 4 مواسم ونصف، ولم يحصل اللاعبان على مستحقاتهما مما دفعهم للهروب عائدين لبلادهما.