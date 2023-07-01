ابن معلم المنيا: والدى ليس عامل بناء.. وشارك فى زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

رفض هيثم سليمان، نجل مدير مدرسة صفط الشرقية بالمنيا، إطلاق البعض على والده سليمان عبدالحميد، 55 عامًا، وظيفة عامل بناء مع تقديره الكبير لهذه المهنة، مؤكدًا أن الراحل كان يعتز كثيرًا بعمله بالتربية والتعليم.

وقال هيثم، لـ"الدستور"، إن والده توفى إثر أزمة قلبية حادة أثناء قيامه بعمله الإضافي الذي كان يعشقه ويحبه قبل أن يتم تعيينه في التربية والتعليم، مؤكدًا أن والده كان "صنايعي" وأطلق عليه أبناء القرية لقب مهندس معماري، نظرًا لإتقان مهنته التي كان يقوم بها في فترة الإجازات والعطلات الرسمية، لافتًا إلى أن والده مارس هذه المهنة وعمره 15 عامًا.

أوضح نجل معلم المنيا الراحل أن والده كان يتصف بالانضباط في عمله التعليمي، كما كان مهتمًا للغاية بالتعليم والعملية التعليمية، بجانب أنه كان له نشاط حزبي وشارك في زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا أوائل مارس الماضي.