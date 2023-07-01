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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كثيف من الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية فى رابع أيام عيد الأضحى (صور)

حدائق الرى بالقناطر
حدائق الرى بالقناطر الخيرية

شهدت حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والرى، ومنها حدائق القناطر الخيرية وعفلة والإيمان، إقبالا كثيفا من الزوار خلال رابع أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمسطحات الخضراء على ضفاف نهر النيل، وأيضا اللاستمتاع بمناطق ألعاب الأطفال، وزيارة المركز الثقافى فى أسوان.

وواصلت حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والرى، فتح أبوابها أمام آلاف المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك بداية من الساعة السابعة صباحا.

 إقبال كثيف من الزوارعلى حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك
 إقبال كثيف من الزوارعلى حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك

وشهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى، ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب.

 إقبال كثيف من الزوارعلى حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك

بالإضافة إلى ذلك، شهد المركز الثقافى الإفريقى فى مدينة أسوان، إقبالا كبيرا من الزائرين للاحتفال خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتفقد القاعات المختلفة به.

 إقبال كثيف من الزوارعلى حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك

وتوافد الآف الزوارللتمتع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

 إقبال كثيف من الزوارعلى حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك
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