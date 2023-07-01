يوفنتوس يضم الأمريكي تيموثي ويا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا اليوم السبت، ضم الأمريكي تيموثي ويا قادمًا من صفوف ليل الفرنسي.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 23 عامًا، بعقد طويل الأمد دون الكشف عن قيمة الصفقة التي تقدر وفقًا للتقارير الصحفية بـ 14 مليون يورو.

Timothy is one of us ⚪️⚫ — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 1, 2023

ويا في إيطاليا لأول مرة في مسيرته، لكنه لن يكون أول ويا يلعب في الكالتشيو، فوالده هو مهاجم ميلان السابق جورج ويا، الرئيس الحالي لجمهورية ليبريا التي انطلقت منها مسيرته الكروية في الثمانينات.

تيموثي بدأ لعب كرة القدم في نيويورك التي نشأ فيها قبل أن يغادر الولايات المتحدة نحو أوروبا في سن الخامسة عشر لينضم لأكاديمية باريس سان جيرمان في صيف 2015 وهو أحد الأندية التي مثّلها والده.

اللاعب المولود في عام 2000 شارك لأول مرة بقميص النادي الباريسي في مارس 2018، وفي ذات العام تُوِّج بأول لقب في مسيرته الشابة، حيث حصد لقب الدوري الفرنسي.

ومنذ ذلك الموسم أصبح الفوز عادة سارة له في الواقع، منذ انتصاره الأول مع باريس سان جيرمان في موسم 2017-2018، حصد لاعب الجناح الأمريكي ثمانية ألقاب إضافية.

في الموسم التالي غادر باريس في يناير معارًا إلى سيلتيك الإسكتلندي، وبنهاية ذلك الموسم كوفئ ويا بأربعة ميداليات، لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي مع النادي الباريسي وثنائية الدوري والكأس مع أبطال اسكتلندا.