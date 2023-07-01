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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يبرم ثالث صفقاته الصيفية من بنفيكا البرتغالى

دييجو موريرا
دييجو موريرا

أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب المنتخب البرتغالي تحت 21 دييجو موريرا قادما من بنفيكا.

صاحب الـ18 عامًا انضم إلى بنفيكا قادما من ستاندر ليج البلجيكي في 2020 وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا للشباب في عام 2022. 

وبعد أن شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في مايو 2022، شارك موريرا بشكل منتظم مع الفريق الثاني لبنفيكا الموسم الماضي.

ويوجد موريرا مع المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما، حيث سيواجه المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية غدا الأحد.

وكان تشيلسي قد ضم أمس نيكولاس جاكسون قادمًا من فياريال الإسباني لمدة 8 سنوات مقبلة في ثاني صفقاته.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي لعب مرتين مع منتخب السنغال، 13 هدفاً الموسم الماضي في حملة رائعة مع فريق فياريال الإسباني. 

كما سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات، واحتل فريق الغواصة الصفراء المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا.

بينما كانت أولى صفقاته هذا الصيف ضم الفرنسي كريستوفر نكونكو من صفوف لايبزيج الألماني.

تشيلسى تشيلسى الإنجليزى دييجو موريرا موريرا بنفيكا

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